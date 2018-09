Groot Dictee keert terug op Radio 1

Klopjacht op jongen die drie keer Boefs auto kraakte

15:57 Boef heeft het helemaal gehad. De rapper is op zoek naar de jongen die in de afgelopen drie maanden een paar keer heeft ingebroken in zijn auto. ,,De persoon die de naam, het adres, etc. van deze man aan mij geeft krijgt wat leuks van me. En je weet: ik ben niet gierig", schrijft hij bij een foto van de dader.