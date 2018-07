Groninger krijgt geldboete voor schrijven nepnieuws over Joling

updateDe 34-jarige Groninger die eind vorig jaar op zijn satirisch bedoelde site Nieuwsbom nepnieuws over een opgerolde wietplantage bij Gerard Joling verspreidde, is vandaag door de rechtbank in zijn woonplaats veroordeeld tot een deels voorwaardelijk geldboete van 750 euro. Volgens de officier van justitie en de rechter was het onzinbericht dat de man schreef en publiceerde zo realistisch dat de goede naam van zanger er door is aangetast.

De Groninger moet, zo werd vanmorgen duidelijk, hoe dan ook 250 euro boete betalen. Gaat hij binnen nu en de komende twee jaar nog eens in de fout met dergelijke berichten, dan moet hij nog eens 500 euro betalen. Daniël Knevelman, de schrijver in kwestie, beloofde tijdens de behandeling van de zaak nooit meer dergelijk stukken te zullen schrijven. Hij wist gisteren al dat het nepnieuws - dat de politie eind vorig jaar een wietplantage zou hebben opgerold in de Aalsmeerse woning van Gerard Joling - hem duur zou komen te staan. Hij maakte meermaals excuses aan de zanger, maar die accepteerde zijn verontschuldigingen niet.

Gerard Joling was niet aanwezig bij de zitting in Groningen. De zanger, die momenteel op vakantie is, wil volgens zijn woordvoerder 'absoluut niets zeggen' over de rechtszaak. ,,Er is al genoeg over gezegd. En we willen niet dat het nepnieuws over die verzonnen wietplantage weer wordt aangewakkerd'', aldus het management.

Al kort na de publicatie van het nepnieuws over Joling op de door Daniël Knevelman opgerichte website Nieuwsbom, deed de zanger aangifte van laster. De Topper had tot zijn stomme verbazing op een feestje gehoord dat er een politie-inval was geweest in zijn huis en dat hij was opgepakt. Hij reageerde woedend op het feit dat iemand zomaar een op niets gebaseerd gerucht over hem de wereld in had geholpen. ,,Het is fakenieuws'', benadrukte hij woest. ,,Maar wel een bericht dat als een bom insloeg. Ik ben helemaal gek gebeld.''