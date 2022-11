Grof, bevreemdend, lelijk én sexy: luisteraars smullen van eerste album van dochter Madonna

,,Qua muziek: ik kan zingen’’, meldde Lourdes vorig jaar toen Interview Magazine vroeg naar haar doelen in het leven. Ze was de afgelopen jaren succesvol als model, met klussen voor grote merken als Calvin Klein, Burberry en Savage X Fenty, het lingeriemerk van Rihanna. Financieel is dat een ‘slimme’ carrièrekeuze, zei ze. Om muziek geeft ze bovendien ‘gewoon niks’. Misschien omdat ze al een moeder heeft in die business, verklaarde ze.

De songtitels en -teksten zijn grof en onomwonden seksueel, zoals wanneer ze ‘pussy hole’ kreunt op Not pussy. Het is allemaal behoorlijk in your face, met een halfnaakte Lourdes in de branding in haar debuutclip en sexy scènes op een paard in haar nieuwe video bij Cuntradiction. Goedkoop en te expliciet? Nee, vinden luisteraars. De EP is zo niche dat de grote sites er geen recensies aan wijden, maar de reacties op internet zijn erg positief.