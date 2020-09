Groepje BN’ers achter #ikdoenietmeermee verwijdert video's van Instagram

Onder anderen Famke Louise, Tim Douwsma, Thomas Berge, Brace, Yes-R, Bizzey en DJ Chuckie riepen maandag hun duizenden volgers op zich tegen de coronarichtlijnen van het kabinet te keren. Hoewel de actie op bijval kon rekenen, was er ook veel kritiek van collega’s en politici.



Thomas Berge, Famke Louise en Tim Douwsma deden gisteren al hun verhaal in diverse shows, maar lieten daar ook blijken enige afstand te nemen van de hashtag #ikdoenietmeermee. Zo stelde rapster Famke Louise zich wel aan de coronaregels te houden en zeker geen ‘schijt’ te hebben aan het virus, maar liet ze wel los vraagtekens te hebben bij de huidige werkwijze. Zij beklemtoonde niet te willen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Op de vraag waarom zij de boodschap op social media dan wel zo geformuleerd had, wist zij geen antwoord te geven. ,,We hadden deze hashtag nodig om aandacht te trekken. Anders had ik nu hier niet aan tafel gezeten.”