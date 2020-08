Groen licht voor serie rond Carole Baskin uit Tiger King

Succes voor SBS6: 1,6 miljoen kijkers zagen overwin­ning FC Bayern München

24 augustus Ruim 1,6 miljoen mensen zagen zondagavond op SBS 6 de overwinning van FC Bayern München in de finale van de Champions League. Daarmee was de wedstrijd, na het NOS Journaal van acht uur, het best bekeken programma van de avond.