Grindr-seriemoordenaar baalt van nieuwe BBC-serie over hem en zijn slachtoffers

De Britse seriemoordenaar Stephen Port (44), die in 2016 werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens moord op minstens vier homoseksuele jongemannen, is woest over de manier waarop hij wordt afgeschilderd in een nieuwe, driedelige BBC-miniserie over hem en zijn jonge slachtoffers. Volgens zijn zus is Port bang dat hij in de gevangenis problemen krijgt als medegedetineerden via de reeks meer over hem te weten komen.

Stephen Port, zo vertelde de zus aan de Britse tabloid The Sun, is niet alleen bang voor de gevolgen van de serie The Barking Murders. Hij vindt het ook belachelijk dat de Britse acteur en leeftijdgenoot Stephen Merchant zijn persoon speelt. ,,Stephen vindt dat de acteur absoluut niet op hem lijkt”, aldus de zus die nog steeds heilig in de onschuld van haar broer gelooft. ,,Hij vreest dat hij voor de zoveelste keer zwart zal worden gemaakt, privileges in de gevangenis verliest, vindt acteur Merchant een niet lijkende idioot en baalt dat hij zich niet tegen de inhoud van de serie kan en mag verdedigen.”

The Barking Murders - binnenkort bij de BBC en later waarschijnlijk ook elders op de buis - zoomt niet alleen in op de moordenaar maar vooral op levens van zijn vier slachtoffers Gabriel Kovari (22), Daniel Whitworth (21), Jack Taylor (25) en Anthony Walgate (23). En bovenal op hun ontroostbare nabestaanden die nog altijd gebukt gaan onder het verlies van de mannen die nog een heel leven voor zich hadden.

Stephan Port, zo bleek bij zijn veroordeling in november 2016, wordt gezien als slinkse seriemoordenaar die zijn slachtoffers naar zijn huis lokte, drogeerde met GHB en vervolgens na de seks om het leven bracht. Stephen Port, die een onverzadigbare honger naar seks had met jongere mannen, ontmoette de jongens via de homodating-app Grindr en haalde ze over om voor seks naar zijn woning in de Londense wijk Barking te komen. In ruil daarvoor beloofde hij zijn ‘twinks’ (een Engels woord voor tienerjongens, red.) forse bedragen. Eenmaal daar kregen zijn dates een doses van de drug toegediend en werden ze gedood. Volgens justitie had de man extreme pornografische fantasieën over seks en verkrachtingen. Hij bracht de jongens met GHB onder narcose om alles met ze te kunnen doen.

Gedumpt

Port, die in 2015 nog een perfecte pastamaaltijd maakte in de Engelse editie van de tv-show Masterchef, werd in datzelfde jaar aangehouden na versprekingen over zijn dates en een onderzoek naar de opvallende conversaties die hij had via de dating-app. Wat bleek? Hij dumpte zijn slachtoffers op of in de buurt van een kerkhof dat circa een halve kilometer van zijn huis ligt. Een aantal medewerkers van het rechercheteam dat op de moordzaken was gezet is ontslagen. Zeventien rechercheurs zouden volgens de BBC worden beschuldigd van nalatigheid en zelfs wangedrag. Volgens Scotland Yard (SY) legden ze veel te laat een verband tussen de vier vermoorde jongens van wie de lichamen op vrijwel dezelfde locatie en in anderhalf jaar tijd werden aangetroffen. ,,Port had veel eerder kunnen worden aangehouden”, staat in een verklaring van SY. Er is inmiddels een excuusbrief naar de familie van de slachtoffers gestuurd.

De politie in Londen heeft na de aanhouding en veroordeling van Port per direct het onderzoek heropend naar nog eens 58 raadselachtige GHB-sterfgevallen tussen 2012 en 2016 in de hoofdstad. De kans bestaat dat Port ook daarbij betrokken is geweest. Als dat zo blijkt te zijn, is hij met voorsprong de grootste seriemoordenaar aller tijden.