Grey's Anatomy-actrice Caterina Scorsone en man uit elkaar

De actrice en de singer-songwriter geven ‘onoverkomelijke verschillen’ aan als reden voor de breuk, maar van ruzie is geen sprake. Volgens een woordvoerder blijven ze goede vrienden en willen ze co-ouderschap over hun kinderen.



Caterina en Rob trouwden in juni 2009 en hebben samen drie dochters. Hun jongste, Lucky, werd eind vorig jaar geboren.