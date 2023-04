Grease is één brok energie, op één acteur na: de mannelijke hoofdrolspeler

Greased Lightnin’, bijna letterlijk vlak voor de premièrevoorstelling van Grease in het Amsterdamse DeLaMar-theater. Een stoppenkast slaat door, technici trachten koortsachtig de boel te repareren, producent Albert Verlinde beklimt tot driemaal toe (en telkens met meer zweetparels op zijn voorhoofd) het podium om uitleg te geven over de stand van zaken.

Met ruim drie kwartier vertraging begint de voorstelling alsnog. Sommige panelen in het decor zijn nog onwillig, maar gespeeld moet en zal er worden. Verlinde merkt op dat ‘zijn’ cast al die tijd de energie vast heeft moeten houden en de enige conclusie is dat de goeddeels jonge groep acteurs en dansers daar uitstekend in geslaagd is. Alsof Verlinde ze hoogstpersoonlijk een maand lang op een dieet van louter suikerspinnen en Red Bull heeft gezet, zo energiek is deze groep.

De enige uitzondering is Danny, de mannelijke hoofdrolspeler, gespeeld door Tristen van der Lingen. Natuurlijk moet hij als stoerste aller stoere mannen cool overkomen, met zijn vetkuif en onafscheidelijke kam, maar hij speelt gewoonweg niet naturel. De mannelijke winnaar van de tv-talentenjacht Op zoek naar Danny & Sandy heeft veel te goed geluisterd naar regisseur Servé Hermans. Elke handbeweging door zijn haar, elke opgetrokken mondhoek, elke keer het leren jasje rechttrekken, Van der Lingen volgt het script en de regie-aanwijzingen zeer nauwgezet, zonder enige spontaniteit. Om hem heen vliegen de hormonen van zijn tegenspelers zo’n beetje in het rond, maar ook op de momenten dat hij samen is met Sandy (Danique Graanoogst) wekt deze Danny nergens de indruk écht verliefd op haar te zijn.

Eerbetoon aan Olivia Newton John

Nee, dan Graanoogst. Zij kwam dus als vrouwelijke winnaar van het televisieprogramma uit de bus en zingt en speelt als waardig eerbetoon aan de vorig jaar overleden Olivia Newton John, die Sandy speelde in de succesvolle filmversie van Grease. Haar stem heeft een randje, een snik, die geweldig uitkomt in de Nederlandse versie van Hopelessley devoted to you (hopeloos verlang ik naar jou).

Prachtig is het spelplezier van de cast en de wijze waarop de twee acteurs met veruit de meeste ervaring (Marjolein Touw als Miss Lynch en William Spaaij als Vince Fontaine) de jonge honden op sleeptouw nemen. Script en liedjes zijn opgefrist, al zijn de makers dat her en der vergeten. Want Grease moet natuurlijk ook een jonger publiek naar de theaters lokken, dat geen idee meer heeft wie Doris Day is - wier naam een paar keer valt rond de verlangde transformatie van Sandy van muurbloempje tot femme fatale.

Ook geheel van deze tijd: vrouwelijke én mannelijke cheerleaders in het ensemble en jongens én meiden die aan de Greased Lightnin’-auto sleutelen in de werkplaats. Ergo: iedereen moet alles kunnen zijn. Helemaal juist natuurlijk, maar de makers maken een strenge, karikaturale uitzondering. Een iets steviger personage, Jan (gespeeld door Maxime Karsten), is constant bezig met eten. Vanaf de openingsscène, waarin ze de restjes die Sandy laat staan, direct opeist. Later in de show vist ze nog een reep chocolade uit haar bh, staat ze natuurlijk vooraan als er een kar met gebak tijdens een feest binnen wordt gereden en danst ze in de rondte met twee donuts om haar wijsvingers.

Iedereen moet alles kunnen zijn, behalve wie wat steviger is: die persoon is boven alles een snoepkont.

