Gravinfluencer Eloise kiest voor mini-jurkje en Fajah viert kerst in lingerie

Mariah Carey vestigt record: ruim 17 miljoen streams in etmaal

11:37 Mariah Carey heeft een nieuw record te pakken met haar evergreen All I Want for Christmas. Het lied werd op kerstavond en kerstochtend gedurende één etmaal ruim 17,2 miljoen keer gestreamd. Nog nooit eerder lukte dit een andere artiest, melden Amerikaanse media.