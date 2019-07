‘Grappigste van heel 2019': Dave Roelvink en zijn nieuwe Arabische vriendin

Voor zijn dj-activiteiten loopt Dave Roelvink ook deze zomer weer de populaire vakantiebestemmingen van Nederlanders af. Dit keer moest hij in Mallorca zijn en had hij via zijn manager een nummer gekregen van een contactpersoon. Toen hij echter met dat nummer contact zocht, kreeg hij allemaal andere boodschappen. ,,Een mevrouw die mij allemaal Arabische teksten stuurt”, vertelt hij op Instagram.



Vervolgens besluit de Roelvink-telg te gaan facetimen met de vrouw. ,,Die zit ergens in de woestijn! Nou, dat is helemaal mijn vriendin geworden. Ze stuurt allemaal filmpjes van bloemen met van die Arabische nummers erbij met ‘God zegene mij’ en de hele reutemeteut. Hier blijf ik mee doorgaan. Dit is mijn nieuwe vriendin.”



Hij laat daarop screenshots zien van hoe het gesprek begon. In het begin dacht Roelvink nog dat hij in de maling werd genomen, maar na het facetime-gesprek was snel duidelijk dat dit niet het geval was. Op de filmpjes is een roze-lila bloemenzee te zien. ,,Misschien is ze bloemist ofzo”, gokt de dj. Hij tipt zijn vriendin Julia met wie hij binnenkort gaat samenwonen, dat dit ook mooie decoratie is voor in hun eigen huis.