Grammy aan neus Nederlandse dirigent voorbij

De prijs ging in die categorie naar All Things Majestic, concerten voor viool en hobo door Jennifer Higdon. Voor de Nederlandse dirigent was het mislopen van de prijs 'een beetje teleurstellend', zo zei hij tegen het ANP.



De Leeuw had werk van de Hongaarse componist György Kurtág gedirigeerd voor een cd, Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir. ,,Het mooie was dat hij er zelf heel gelukkig mee was.'' Heel bijzonder, want de Hongaar staat als zeer kritisch te boek. ,,We wilden er met z'n allen iets heel moois van maken en dat is gelukt.'' Aan de cd werkte ook het Groot Omroepkoor mee.



Omdat de inmiddels bijna 92-jarige Kurtág zo tevreden was met het eindresultaat had De Leeuw alle inspanningen graag beloond gezien met een Grammy. ,,Het was echt heel mooi geweest als we hem hadden gekregen.''