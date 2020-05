Graham Norton na gesprek met Chantal Janzen: ‘Dat was awkward’

Het gesprek tussen Chantal Janzen en Graham Norton was niet direct het hoogtepunt van de avond, maar voor de kijkers van de BBC zorgden het wel voor een glimlach. De Nederlandse presentatrice daagde haar Britse collega uit door hem te plagen met de vertraging op de verbinding. Ze grapte onder meer: ,,De vlucht van Amsterdam naar Londen is één uur, dus een paar seconden vertraging valt best mee.” Norton had ook nog een compliment in petto voor de makers van Eurovision: Europe shine a light . ,,Ik wist niet wat ik van vanavond moest verwachten. Maar ik heb het leuk gevonden. Het voelde alsof ik twee uur door heb gebracht met vrienden en familie. Ik vond het ontroerend.”

Ook moest de presentator nog een bekentenis doen na een vraag van Chantal. In 1997 won Engeland met Love Shine a Light het Songfestival. ,,Ik denk dat ik op dat moment voorover in een bar lag”, vertelde hij. ,,Ik weet er absoluut niets meer van af. Maar ik denk dat ik het wel leuk vond.”



Wellicht dat die laatste bekentenis er mee te maken had dat toen het gesprek tussen de twee afgelopen was en Norton weer in zijn commentaarpositie kroop, hij verzuchtte: ,,God, dat was awkward.” De Brit staat er om bekend op licht cynische wijze commentaar te geven. Vooral tijdens de puntentelling is hij vaak kritisch op de gastsprekers uit landen.



Gisteravond werd tijdens de show ook bekend dat het echte Eurovisie Songfestival volgend jaar alsnog naar Rotterdam komt. Dat maakte de organiserende omroepen NPO, NOS en AVROTROS bekend. Ook de European Broadcast Union (EBU) is akkoord. Het liedjesfestijn zal plaatsvinden in Ahoy.