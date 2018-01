Gouden laarsjes uit Eindhoven voor 'wereldberoemde zangeres'

De kans dat je deze high heels bij pak 'm beet de Bata tegen het lijf loopt, is minder dan nul. De Eindhovense ontwerpster Zeynep Dağ - eigenaresse van haar eigen merk Alzúarr - maakte het exclusieve schoeisel in opdracht van 'een wereldberoemde zangeres'. De schoentjes dragen de naam Cleopatra; de Egyptische koningin die zelf ook niet vies was van een onsje goud meer of minder. De naam van haar opdrachtgeefster wil Dağ niet prijsgeven. Maar het zou zomaar eens om Rihanna kunnen gaan, de zangeres die al eerder een aantal Alzúarr pumps bestelde en met wie de Eindhovense nog steeds contact heeft.

'Niets is onmogelijk'

Wie het ook moge wezen, Dağ is verguld met de bijzondere opdracht. ,,Ik werk veel met stylisten uit Hollywood. Een van hen mailde mij vorig jaar oktober met de vraag of ik draagbare gouden laarzen kon maken voor een wereldberoemde zangeres. Ik heb gezegd - en dat is ook mijn levensmotto - 'niets is onmogelijk'. En het is dus gelukt.''



Het prijskaartje van de Cleopatra's laat zich slechts deels verklaren door het materiaalgebruik. Dağ: ,,Er is twee maanden lang, vijf dagen in de week aan gewerkt. De laarzen zijn geheel met de hand gemaakt. Waar? Dat mag ik niet zeggen.''