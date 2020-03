Gouden Harp gaat dit jaar naar dj Ben Liebrand

,,Ben heeft een grote pioniersrol gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse elektronische muziek", vindt Frank Helmink, managing director van Buma Cultuur. ,,Hij is tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor vele collega-dj's. Vraag het een willekeurige Nederlandse dj en hij of zij zal Ben's mixen als startpunt van zijn of haar liefde voor muziek en muziek maken noemen. Hij verdient de Buma Gouden Harp dan ook als een geen ander."

Liebrand is al bijna 40 jaar actief. De 59-jarige dj maakte in 1983 zijn debuut bij Veronica. Zijn programma In the Mix was het eerste radioprogramma met non-stop dancemixes. In 1985 stopte hij met deze show, maar zijn mixes bleven razend populair. Zo maakte Liebrand aan het einde van elk jaar een mix van de beste danceplaten. Deze jaarmixen kregen later de befaamde naam 'Grandmix'.Inmiddels woont Liebrand in Canada maar maakt hij nog wel voor Radio 10 iedere vrijdag de Bijna Weekend Minimix en In The Mix op zaterdagavond.Liebrand krijgt zijn Gouden Harp maandag overhandigd tijdens de uitreiking van de Buma Awards in Hilversum. Woensdag werd al bekend dat ook leadermaker Stephen Emmer in de prijzen valt. Hij krijgt een oeuvreaward.