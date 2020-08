‘Gouden duo’ Janny en André scoort met terugkeer Denkend aan Holland

Zij zagen hoe Janny en André over het water op ontdekkingstocht door Nederland gingen. Het stel voer over De Vecht en bezocht bijzondere plekken, waaronder een kasteel waar de twee een exclusief serviesset bewonderden.



Twitterende kijkers reageerden verheugd op de start van het tweede seizoen. ‘Ja! Ze zijn er weer: André en Janny. Heerlijk programma!’ schreef iemand bijvoorbeeld. Een ander twitterde: ‘Ik geniet voluit. André en Janny varend door Nederland, wat voor mij denkend aan vroeger betekent, prachtig. Mooi dat Omroep MAX deze programma’s maakt.’



Denkend aan Holland staat met 1,5 miljoen kijkers op de tweede plek in de lijst met best bekeken programma’s van gisteren. Op NPO 2 zagen bijna 1,4 miljoen mensen hoe Cynthia Abma De Slimste Mens moest verlaten, goed voor een tweede plek in de kijkcijferlijst. Het NOS Journaal is de grote winnaar van de avond; daar stemden 1,8 miljoen mensen op af.