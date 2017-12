Gordon woest op roddelblad en luie Sanne valt in slaap op de bank

Angela regelt het

Angela Schrijf kreeg tijdens een fotoshoot - net op het moment dat ze werd opgemaakt - een van haar drie dochtertjes aan de lijn die vroeg waar de schone kleding hangt. Volgens Angela, zo schrijft ze op Instagram, had ze weer eens geen tijd om thuis de was op te vouwen. ,,De maillots hangen in de kelder aan de waslijn.''

Douwe in kerstsfeer

Douwe Bob blikt met genoegen terug op een 'verdomd goed avondje' stappen met vrienden. In een café op de Dam in Amsterdam werden uit volle borst een paar kerstliederen gezongen door het uitgelaten gezelschap.

Kerstliederen met de boy @stijnvandalen95 #verdommewateengoeieavond Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 20 Dec 2017 om 5:07 PST

Star Wars Géza

Acteur Géza Weisz trok vandaag een zwarte jas met capuchon aan en concludeerde vervolgens dat hij in die uitdossing niet zou misstaan in een Star Wars-film. ,,Een Young Japanese Fashion Yoda'', vindt Géza.

The force is strong with you Young Japanese Fashion Yoda Een foto die is geplaatst door null (@gezaweisz) op 20 Dec 2017 om 5:48 PST

Paul Elstak als tatoeage

Paul Elstak (51) heeft wereldwijd een grote schare trouwe fans. Een paar fanatiekelingen liet een tatoeage zetten met de naam van de Nederlandse hardcore-dj. Elstak is daar erg van onder de indruk. Hij kreeg wat foto's in handen van Elstak-huidtekeningen en is benieuwd of er nog meer zo rondlopen.

Proud to have so many dedicated fans. Keep sending your tattoos 😃 #djpaulelstak #forze #tattoo #logo #bear Een foto die is geplaatst door null (@djpaulelstak) op 20 Dec 2017 om 5:00 PST

Sanne is moe

Sanne Hans (Miss Montreal) was vandaag zo moe dat ze haar bed niet meer haalde. Ze besloot lekker te gaan ontspannen op de bank met tegen haar aan een al even luie hond. ,,Even samen bijslapen'', aldus Sanne.

Even samen bijslapen #moe Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 20 Dec 2017 om 5:44 PST

Hysterisch feestje

Diva Mayday (één van de bekendste travestieten in Nederland) was samen met Jamai en Fred (Paillet) van Leer op een kennelijk door Gerard Joling georganiseerd feestje in Noordwijk. Volgens Mayday was er sprake van een hysterisch sfeertje.

Judodisco voor dochtertje Nicolette

Een van de dochtertjes van presentatrice Nicolette Kluijver is totaal verslingerd aan judo. Vandaag werd er voor de vechtsportende kleintjes een judodisco gehouden. En natuurlijk was Nicolette daar ook even bij.

Disco judo..... hoe cool! 🥋🙌🏻 Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 20 Dec 2017 om 5:54 PST

Gordon baalt van kerstartikel

'Gordon niet alleen met kerst' kopt Weekend vandaag met rode koeienletters. Goor zelf doet het af als onzin en maakt zich flink boos over het feit dat een foto van hem en ene Maurice is misbruikt. Bij een foto van de cover van het blad gaat Gordon helemaal uit zijn dak.

Mijn hemel........ wat een onzin! Was het maar zo'n feest pfffff Maar schandelijk dat ze zomaar iemand op de voorpagina gooien en foto s van iemands facebook aftrekken zonder enige gène. Kutblad weekend, Marc vd Linden weer met Bart Ettekoven.....heeft iedereen nu niet eens door dat dit een persoonlijke kwestie is van deze twee etterbakken? Kapot maken dat is het enige wat ze willen. #ONZIN #RIOOLBLAD #grafblad #roddels Een foto die is geplaatst door dat dit een persoonlijke kwestie (@gordonheuckeroth) op 20 Dec 2017 om 4:14 PST

Ruben snapt het niet

Acteur Ruben van der Meer windt zich bij een foto van prinses Amalia op over het trust dat na haar achttiende verjaardag wordt vrijgegeven. ,,Er zijn mensen in Nederland die dat geld harder nodig hebben'', verzucht hij. Zijn volgers zijn het niet allemaal met hem eens.

Groote Sloot... (met geld ja 😂) Amalia krijgt vanaf haar 18e €1.500.000. #why Er zijn echt wel mensen/instanties in NL die dat geld harder nodig hebben denk ik. Een foto die is geplaatst door null (@rubenvdmeer) op 19 Dec 2017 om 23:27 PST

Luuk loopt rond met kras

Luuk Ikink liep na een gevecht met Voldemort een Harry Potter-achtig wondje aan zijn voorhoofd op. Of viel er een plank op zijn hoofd?