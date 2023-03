Gordon ten huwelijk gevraagd door vriend Gavin: ‘Ik kan niet stoppen met huilen’

Adele dacht na over stoppen met optreden na Las Vegas-dra­ma

Adele heeft onthuld dat ze waarschijnlijk nooit meer had opgetreden als ze haar shows in Las Vegas anderhalf jaar geleden door had laten gaan, in plaats van last minute gecanceld. Dat vertelde de 34-jarige zangeres dit weekend op het podium gedurende een optreden in diezelfde staat.