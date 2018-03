Gordon te zien in The Voice Senior

Gordon is een van de gezichten van The Voice Senior , de seniorenversie van The Voice of Holland . De presentator zegt in een interview in Libelle dat hij het programma 'gaat doen', maar om wat voor rol het gaat is niet duidelijk.

Een woordvoerder van RTL bevestigt dat er voor Gordon inderdaad een rol is weggelegd in het programma. Of hij een van de presentatoren of het vierde nog ontbrekende jurylid is, wil de zender nog niet zeggen. Een derde mogelijkheid is dat Gordon als backstagereporter zal optreden.

Eerder werd al bekend dat in ieder geval Ilse DeLange, Marco Borsato en Ali B weer plaatsnemen op de draaiende stoelen. Zij deden allen al ervaring op in de reguliere versie van The Voice. Gordon was nog nooit betrokken bij de talentenjacht of de juniorenversie ervan. De presentatie is sinds het begin in handen van Martijn Krabbé en Wendy van Dijk.

In oktober werd bekend dat Talpa na een spin-off met kinderen werkt aan een seniorenvariant van The Voice. In de show komen alleen deelnemers van 65 jaar en ouder aan bod.