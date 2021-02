Gordon start petitie voor haatreacties: ‘Niet alleen voor mij’

video Mediacourant , een platform dat zich richt op medianieuws en amusement, heeft de haatdragende commentaren bij berichtgeving over Gordon verwijderd. Op de eigen website geeft Mediacourant tekst en uitleg over het besluit.

‘De reactiesectie op Mediacourant is al zeventien jaar een prominent onderdeel van de website. De vele inhoudelijke, vileine en kritische reacties zijn van toegevoegde waarde, maar net als andere onlineplatformen en sociale media als Twitter en Facebook heeft ook Mediacourant steeds vaker te maken met grensoverschrijdende reacties’, luidt de verklaring.

De site, die bij alle nieuwsberichten de mogelijkheid geeft te reageren, zegt na te denken over een betere manier van modereren om zich te wapenen tegen haatdragende reacties. Volgens de site zijn verschillende systemen getest, maar is het ei van Columbus nog niet gevonden. Het is al enkele weken niet meer mogelijk te reageren onder berichten die ouder zijn dan een dag. De website geeft aan nu al dagelijks een groot aantal reacties tegen te houden, een tijdrovende klus. ‘Tijd die we uiteraard liever stoppen in content.’

Het besluit om de reactiemodule in zijn geheel uit te schakelen is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk, aldus de website. ‘Het is belangrijk een beheersbaar alternatief te creëren, waarmee excessen zoals de reacties die Gordon noemt nog beter kunnen worden voorkomen.’

Mediacourant bedrukt dat ‘de cynische of vileine manier waarop soms wordt geschreven over bekende Nederlanders’ niet is bedoeld om dergelijke haarreacties uit te lokken. ‘Voor kritische of plagende reacties moet altijd ruimte zijn, maar we willen vanzelfsprekend geen podium bieden aan grensoverschrijdende reacties.’

Mediacourant besluit het commentaar op zijn kenmerkende wijze, met een knipoog: ‘We houden uiteindelijk van alle BN’ers, ook van al die sterren met enorm lange tenen, ook van Gordon. Een Mediacourant met alleen maar grijze tv-muizen als Vivienne van den Assem of Frits Sissing? Met alle respect: de horror.’

Juridische procedure

Gordon was een juridische procedure gestart tegen Mediacourant. Hij verwijt de website met de manier van berichtgeven haatreacties uit te lokken. Hij sommeerde daarbij de website ontoelaatbare reacties te verwijderen en persoonlijke gegevens zoals e-mail en IP-adres van de reaguurders aan hem te verstrekken.

De SBS 6-presentator, die ook een online petitie tegen haatreacties is gestart en deze aan het kabinet wil overhandigen, zei onder meer te zijn ‘doodgewenst’. ‘Ik heb een hele dikke huid en ik weet dat ik zelf ook een flinke verbale tik kan uitdelen, maar dit gaat echt alle perken te buiten’, aldus de zanger in een eerdere reactie op sociale media. ‘Ik hoop zo het plaatsen van anonieme haatreacties een halt toe te roepen.’

Gordon heeft nog niet gereageerd op de mea culpa van Mediacourant. Zijn woordvoerster laat weten dat hij geen commentaar wil geven. Ook kan zij niet zeggen of Gordon na de excuses de juridische stappen intrekt.

