Gordon Ramsay maakt culinair pornofilmpje en dochter Reese Witherspoon is kopie van moeder

De Italiaanse actrice Monica Vitti is op 90-jarige leeftijd overleden. In haar loopbaan in de jaren 50, 60 en 70 werd ze in binnen- en buitenland beroemd, vooral dankzij haar rollen in films van de Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni (1912-2007).

