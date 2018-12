Gordon opnieuw teleurgesteld in liefde: ‘Ryk is instabiel mentaal wrak’

Het liefdesgeluk dat Gordon leek toe te lachen, blijkt maar van korte duur. De entertainer viel onlangs voor de charmes van het 24-jarige model Ryk, maar 24 uur nadat de knappe Zuid-Afrikaan in Nederland was geweest, zette Goor zijn minnaar alweer op het vliegtuig terug naar huis.

Gordon vertelt tegen Privé dat zijn nieuwe poging op liefdesgebied is uitgelopen op ‘een drama'. Wat er precies is voorgevallen, zegt hij niet. ,,Opnieuw heb ik te maken met zo’n instabiel mentaal wrak. Het is mij ook echt niet gegund’’, vertelt hij teleurgesteld. Op de vraag of hij Ryk nog ziet, reageert hij: ,,Nee, hij slaapt niet meer bij mij. Hij had een hotel op het vliegveld en vloog de volgende morgen naar huis. Het is allemaal erg pijnlijk.’’

Het liefst had Goor zijn prille relatie met Ryk stil willen houden. ,,Maar ook dat is weer niet gelukt.’’ De 50-jarige entertainer baalt dat het hem niet is gelukt stabiliteit in zijn leven te vinden. ,,Ik zoek een stukje genegenheid. Dat is er al jaren niet meer. Iemand die mij laat stralen. Het lukt gewoonweg niet op een normale manier. Ik had eigenlijk gehoopt op deze leeftijd gesetteld te zijn. Mensen kennen mij ook niet goed. Thuis ben ik niet de Gordon die je op televisie ziet. Ik ben veel rustiger en huiselijker.’’

Bekende man

Ryk sprak gisteren tegen weekblad Story, dat hem en Gordon zoenend op straat had vastgelegd, van een ‘duidelijke klik en verbintenis'. ,,Ik heb een aantal nachten bij Gordon doorgebracht en ben voorgesteld aan veel van zijn vrienden en familieleden. Ik wist niet dat hij zo’n bekende man is in Nederland, daar kwam ik bij Masters of LXRY achter. Iedereen lijkt hem te kennen’’, lichtte hij toe.

Ondertussen past Gordon zijn toekomstplannen aan. Hij komt in Londen bij van opnieuw een heftige tijd. ,,Ik had al een reisje naar Londen geboekt, om te gaan kerstshoppen. Maar ik had het me anders voorgesteld dan zoals het nu gaat.’’