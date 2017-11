Gordon op huwelijksreis naar paradijselijke Malediven

Het is nog altijd onzeker met wie Gordon in het huwelijksbootje is gestapt. Toch hopen zijn fans vurig dat de 49-jarige Gordon zijn jawoord heeft gegeven aan horecaman en vader Rogier. Eerder deze week barstte de presentator nog in huilen uit nadat hij een vlinder kreeg van het dochtertje van de huwelijkskandidaat.



Op Facebook regent het inmiddels reacties. 'Genieten mannen, het is jullie zo gegund!' en 'Wie het ook is geworden, gaat om Gordon zijn keus. Tijd zal uitwijzen of het de goede was. Wens ze in ieder geval veel geluk'.



Woensdagavond vond de huwelijksceremonie van Gordon plaats in Kaapstad. Over een maand wordt de bruiloft uitgezonden, dan wordt pas echt duidelijk wie Gordons droomman is geworden.