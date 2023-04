Gordon lijkt huwelijk met Gavin af te blazen: alle foto's samen verwijderd

Na grimmige situatie in Brazilië grijpt productie in bij Race Across The World: koppels tóch met vliegtuig

Van Mexico-Stad naar Ushuaia zonder pinpas, zonder telefoon en zonder vliegtuig. In Race Across The World, het nieuwe avonturenprogramma van RTL 4, gaan bekende Nederlanders back to basic, een reis van 14.000 kilometer louter over land. Toch moest de productie ingrijpen toen de situatie in Brazilië te grimmig werd.