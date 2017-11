Gordon laat zich bodypainten tijdens duistere date: 'Ik voel je kwast'

Nooit eerder werd een schilderij voor zoveel geveild als dit van Da Vinci

12:18 Het schilderij Salvator Mundi van Leonardo Da Vinci is woensdagnacht bij Christie's in New York verkocht voor 450 miljoen dollar (380 miljoen euro). Het is het hoogste bedrag dat ooit bij een veiling voor een schilderij is betaald.