Gordon klaagt anonieme accounts aan: ‘Ik heb zoveel shit over mij heen gehad’

Prinses Laurentien baalt van nare reacties op Tik­Tok-vi­deo's dochter Eloise

16 februari Prinses Laurentien en haar dochter Eloise verschillen op sommige vlakken flink van elkaar. Dat vertelt de 54-jarige prinses in een interview met de LINDA. Daarin praat ze over haar dochter en haar zoon, maar ook over haar eigen onzekerheden.