'Gordon, houd op met die jonge gladde mannetjes. Ga voor Rogier'

De 41-jarige horecaondernemer Rogier uit Leiden heeft vooralsnog weinig te vrezen als het gaat om zijn mogelijke liefdesrelatie met Gordon. De presentator ging vanavond voor de tweede keer met drie mannen op date , maar echt succes boekten Gerben, Youri en Arnold niet. Kijkers van Gordon Gaat Trouwen hopen hierom nog vurig dat kandidaat Rogier aan kop blijft staan in het lijstje van mannen die het hart van Goor willen veroveren om vervolgens met hem in het huwelijksbootje te stappen op een romantische locatie in Kaapstad.

Gordon werd vanavond in de tweede aflevering van zijn trouwshow onderworpen aan een lesje aerial silk (acrobatie in een doek, red.) van financieel manager Gerben (38), een poging tot balletje slaan op de afslagplaats van een golfbaan met verpleegtehuismanager Youri (36) en een potje kickboksen met Arnold op een zandduin ergens in Nederland.

Volledig scherm Gordon vond er maar weinig aan op het golfparcours. © RTL Was er tussen Goor en Gerben een beetje spanning te bespeuren, bij Youri en Arnold sloegen de afspraakjes helemaal dood. Met de tweede kandidaat werd het zelfs vroegtijdig afgekapt omdat de televisiepersoonlijkheid een middagje trouwboeket schikken echt niet zag zitten. En toen Arnold - die in een antikraakvilla woont - hem in vertrouwen toespeelde nog nooit een serieuze relatie te hebben gehad, kwam Gordon dan maar met wat vaderlijk advies.

#teamrogier

Bij geen van de mannen werd vanavond het liefdesvuurtje zo aangewakkerd als vorige week bij restauranteigenaar Rogier het geval was. ,,Dit is wat ik zoek'', glunderde Gordon al snel toen hij de vader van peuter Jamie nog maar net ontmoet had. ,,En hij heeft nog leuke ogen ook. En een flipperkast.'' Twitteraars concludeerden massaal dat Rogier 'de perfecte match' is.

Omdat Gordon na elke ronde van drie afspraakjes verplicht is een man (of vrouw) aan te wijzen tot zijn favoriet, is het spel voor Rogier nog niet gespeeld. Na vanavond is ook Gerben nog in de race. Gordon staat bovendien nog zes dates te wachten.

Op Twitter was vanavond de hashtag #gordongaattrouwen al snel trending. De date met Gerben en de aantrekkelijke televisiepsycholoog worden gewaardeerd, maar #teamrogier wint. ,,Ophouden Gordon, met daten met die jonge gladde mannetjes. Ga voor Rogier'', is een greep uit de reacties.

Volledig scherm Youri en Gordon in een golfkarretje © RTL

Volledig scherm Gerben is acrobatisch, Gordon niet © RTL