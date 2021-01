Gordon grapt om ‘voorgevel' Monique en Humberto verrast met afrokapsel

Natascha met haar webshop voor poppenhui­zen in finale Klein Maar Fijn: ‘Mijn roeping gevonden’

7 januari Een keuken, loveseat of zelfs een shaslick. En dat allemaal in piepklein formaat. Natascha Maks (36) uit Culemborg maakt ze tot in detail én met plezier. Haar zelf ontworpen en gestylde miniatuurmeubeltjes en decoratie gaan de hele wereld over. Geen wonder dat ze in beeld kwam bij de makers van het tv-programma Klein maar fijn. Zondag staat ze in de finale.