Gordon barst in tranen uit in Klassiekers met Kleinsma: ‘Kon niet meer bieden wat ik net aan de piano deed’

Met videoEr kwamen vrijdagavond veel emoties los bij Gordon in het programma Klassiekers met Kleinsma . De presentator, die in 2016 zijn microfoon aan de wilgen hing, zong een Zuid-Afrikaanse versie van het nummer Ne me quitte pas van Jacques Brel. Na afloop hield hij het niet droog. ‘Ik denk dat het ook is dat ik het gewoon bijna niet meer durfde.’

In Klassiekers met Kleinsma bespreekt Simone Kleinsma met een muzikale gast de, naar hun mening, mooiste kleinkunstliedjes van Nederland. Vrijdagavond was Gordon te gast. Hij zei een groot liefhebber te zijn van Jacques Brel en stelde dat de zanger ‘een unieke man was’. Zijn favoriete nummer? Ne me quitte pas. ,,Dat is misschien wel het allermooiste liedje ooit.”

Dat was voor Kleinsma het uitgelezen moment om Gordon te vragen het nummer te zingen. Niet in het Frans, maar in het Zuid-Afrikaans. De taal van het land waar Gordon over een lange periode gedeeltelijk woonde en ook een huis had. ,,Ik heb er 27 schitterende jaren meegemaakt. Het is eigenlijk ook best wel heftig om zo te zingen, want het heet in het Afrikaans Moe nie weggaan nie.”

Zichtbaar zwaar

Toch ging Gordon, die in 2016 na 25 jaar een punt zette achter zijn zangcarrière, de uitdaging aan. Na afloop had hij het zichtbaar zwaar. ,,Je kan het nog hoor”, complimenteerde Kleinsma hem na het optreden. Gordon probeerde zijn tranen de baas te zijn, maar toen Kleinsma hem vroeg naar de reden van zijn emoties, kon hij zich niet meer groot houden. ,,Dat mag hè, dat doet muziek met je”, zei Kleinsma terwijl Gordon de waterlanders de vrije loop liet. ,,Ik denk dat het ook is dat ik het bijna gewoon niet meer durfde. Zoveel negativiteit, weet je wel”, snikte Gordon.

Waarom was Gordon eigenlijk gestopt met zingen, vroeg Kleinsma zich af. ,,Ik was gewoon niet meer mezelf. Mijn stem deed het niet meer goed en ik kon niet meer bieden wat ik nu net aan de piano deed. Dat kon ik niet meer. Dat had met drank en drugs te maken en hele vervelende dingen. En daar heb ik voor gevochten en daar ben ik gelukkig uit. Maar het was ook omdat ik een zangcarrière, tv-carrière en een horecazaak had. En een van de drie moest het gewoon ontgelden. En ik dacht: waar kan ik geen kwaliteit meer leveren? En dat was dat.”

Volledig scherm Gordon in tranen in Klassiekers met Kleinsma © Omroep Max

