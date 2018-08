Gooische Vrouw Ilse DeLange kijkt haar ogen uit in het Gooi

Na een tijdje in een appartement in Hilversum te hebben gewoond, viel Ilse als een blok voor een optrekje van 1,8 miljoen in Huizen: een dorp van 40.000 inwoners in het hart van het Gooi. ,,Het Gooi heeft nu wel drie O's hè. Het Goooi'', grapte Ilse vanavond met haar Almelose accent tegen Gooische Vrouwen-bedenkster Linda de Mol in de vierde aflevering van Linda's Zomerweek. ,,Ik heb lang volgehouden dat ik niet naar het Westen wilde verhuizen, maar toen The Voice of Holland voorbij kwam, was het toch wel fijn.''