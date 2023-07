Google kleurt volledig roze als je Margot Robbie intypt: met deze woorden krijg je ook ‘special effects’

Wie momenteel op Google zoekt naar de nieuwe film Barbie , hoofdrolspelers Margot Robbie en Ryan Gosling óf regisseur Greta Gerwig, krijgt een bijzonder resultaat. Er gaat digitaal vuurwerk af in beeld, waarna de hele pagina Barbie-roze kleurt. Het is lang niet het enige speciale effect dat Google toont bij zoekopdrachten. Een greep uit de leukste.

De hype rond de langverwachte film Barbie (★★★ op deze site) was al immens, maar nu doet zelfs Google mee. Ook als je in het Nederlands zoekt: typ ‘Barbie-film’ en je krijgt eerst getekende roze flitsen te zien, waarna de pagina een make-over in zuurstokkleur krijgt. Schrik niet als je in het Nederlands een ‘meteoriet’ googelt, want dan landt er meteen een exemplaar op je scherm.

Voor andere speciale effecten moet je in het Engels zoeken (ook voor ‘meteor shower’). Er is de bekende zoekopdracht voor ‘scheef’, oftewel ‘askew’, waarbij de pagina toepasselijk scheef komt te staan. Als je ‘Baby Yoda’ of ‘Grogu’ googelt, verschijnt het karakter uit de Star Wars-serie The Mandalorian in beeld. Klik je op hem, dan gebruikt hij zijn kracht om een zoekresultaat te pakken en onderin het scherm neer te gooien. Dit kun je meermaals doen.

Het meest verrassend is het resultaat als je ‘Cha cha slide’ googelt, de hit van Mr C The Slide Man (ook wel DJ Casper genoemd) uit 2000. Naast het resultaat van de clip op Google verschijnt een microfoon. Klik daarop en op elk volgend symbool, en de pagina laat de elementen van het refrein zien én horen. Google je de film ‘Legally blonde’, dan verschijnt er een roze tas in beeld. Klik erop en Bruiser, de chihuahua van hoofdpersoon Elle Woods, komt tevoorschijn voor een bezoek aan de hondensalon.

Volledig scherm Reese Witherspoon in Legally blonde, met hond 'Bruiser'. © PR

Schimmel, een enge beer of kattenpootjes: meer resultaten

- In Australië maken ze je graag wijs dat er naast zachtaardige koalaberen ook een bloeddorstige versie bestaat die uit bomen naar beneden valt en mensen pakt. Dat is niet waar, maar google de zogenoemde ‘drop bear’ en er verschijnt een waarschuwingsbordje waarop je voor je veiligheid beter niet kunt klikken.

- De beruchte schimmel uit spel en tv-serie The last of us is op Google niet gevaarlijk. Zoek op de serie of de naam ‘cordyceps’, klik meermaals op de paddenstoel die in beeld verschijnt en zie je scherm in een beschimmeld kunstwerk veranderen.

- Google ‘hond’ of ‘kat’ en je krijgt een pootafdruk in beeld waarop je kunt klikken, waarna een pootje op je scherm drukt, met geluid. Zoek je trouwens op ‘kersenbloesem’, dan kun je op de bloem klikken om blaadjes te zien vallen.

- In de sketch Dinner for one uit de jaren 60 struikelt iemand herhaaldelijk over een kleed van tijgerhuid. Als je de naam googelt, zie je in beeld een tijgerkop. Klik erop en onderin beeld struikelt óók iemand over een kleed (met geluid). Google je de film ‘Forrest gump’, dan zie je bovenin figuurtjes rennen, een verwijzing naar de quote ‘Run, Forrest, run!’

Volledig scherm Wie Holi-Phagwa, Forrest gump of kersenbloesem googelt, krijgt een verrassing. © AFP/PR/NLBeeld, DDP

- Zoek op ‘dvd screensaver’ en het Google-logo stuitert door het beeld zoals in de screensavers van dvd-spelers.

- Google de k-popband ‘BTS’, klik op het paarse hart en vervolgens op de ballonnen met microfoons erin en laat de bandleden tegen je praten.

- Zoek je op het hindoestaanse Holifeest als ‘Holi-Phagwa’ en klik je op het plaatje, dan wordt er gekleurd poeder op je scherm gegooid in de stijl van het feest.

