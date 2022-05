Goodfellas-acteur Ray Liotta (67) overleden

Ray Liotta is in de Dominicaanse Republiek overleden. De Amerikaan stierf in zijn slaap, zo maakte entertainmentwebsite TMZ bekend. De acteur, bekend van onder meer de legendarische misdaadfilm Goodfellas , is 67 jaar geworden.

Liotta was in de Dominicaanse Republiek bezig met de opnames van de film Dangerous Waters. Volgens de website heeft de politie een misdrijf uitgesloten. Zijn verloofde Jacy Nittolo was ook op de filmlocatie aanwezig. Liotta laat één dochter achter, Karsen.

De goedlachse Amerikaanse acteur brak bij het grote publiek door dankzij de iconische gangsterfilm Goodfellas. ,,Fuck you, pay me.” Niemand kan deze woorden uitspreken zoals Liotta dat deed. ,,Business bad? Fuck you, pay me. Oh, you had a fire? Fuck you, pay me. Place got hit by lightning, huh? Fuck you, pay me.”

Rol van Henry Hill

Liotta maakte zichzelf onsterfelijk als Henry Hill, een tiener gefascineerd door de maffia die later zou uitgroeien tot een van de bekendste boeven in New York. Met zijn kenmerkende schaterlach zette hij de maffiarat neer als een sympathiekeling en wist hij de harten van velen te winnen.

Na Goodfellas was Liotta non-stop aan het werk. Hij speelde in verschillende films, maar pakte ook andere projecten op. Zo had hij een rol in de dramaserie Shades of Blue, sprak hij de stem in van Tommy Vercetti, een personage in het videospel Grand Theft Auto: Vice City, en stond hij op Broadway met de dramatische komedie Match. Ook was Liotta te horen in de tv-series Family Guy en SpongeBob SquarePants.

Volledig scherm Frank Adonis (links) en Ray Liotta (midden) in Goodfellas (1990). Adonis overleed in 2018. © Warner Bros