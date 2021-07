Good 4 U van Olivia Rodrigo doet het nog steeds goed in de Top 40

Top 40Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 10 juli. In de lijst zien we 2 zittenblijvers, 3 binnenkomers, 17 zakkers en 18 stijgers.

33 (34) ALL I KNOW SO FAR- P!nk

P!nk heeft in de Top 40 last van een koude start. All I Know So Far is voor de Amerikaanse zangeres haar 38e Top 40-hit. De track kwam op 12 juni binnen op nummer 37 en in de weken die volgden kroop ze steeds één plekje in de goede richting. Slechts één keer eerder zagen we een hit die in de vier weken na binnenkomst steeds een plekje wist te stijgen – dat gebeurde in 2017 met I’m The One van DJ Khaled.

P!nk komt ook nu met All I Know So Far één plekje hoger en dat is deze week… nummer 33.

31 (--) REMEMBER- Becky Hill & David Guetta

David Guetta is deze week toe aan zijn 53e Top 40-hit en daarmee komt hij al aardig in de buurt van het record van BZN en Madonna met elk 55 hits. Voor de Fransman is het, na Let’s Love, Floating Through Space, Bed, Hero en Heartbreak Anthem, inmiddels zijn zesde notering in 2021. De laatste drie staan deze week ook nog eens in de lijst. Via Remember, de ex-Alarmschijf die hij met Becky Hill maakte, komt daar nu een vierde gelijktijdige hit bij. Daarmee wordt David Guetta de vijfde artiest ooit die met vier hits tegelijk in de Top 40 staat. Dave Berry, Justin Bieber, Ariana Grande en Sandra van Nieuwland zijn de voorgangers van Guetta.

Remember is de hoogste van drie nieuwe binnenkomers op nummer 31.

2 (15) BAD HABITS- Ed Sheeran

Met Early In The Morning pakt Kris Kross Amsterdam een vijfde top 3-hit. De track met Shaggy en Conor Maynard klimt een plekje naar nummer 3.

Ed Sheeran lijkt op weg naar zijn vierde nummer 1-hit. Eerder stond de Brit met Thinking Out Loud, Shape Of You en Perfect in totaal al 29 weken op nummer 1. Bad Habits schiet deze week bijna naar de leiding in de lijst en komt, met 13 plaatsen winst, op nummer 2. Het is daarmee inmiddels zijn zevende top 3-hit.

1 ( 1) GOOD 4 U- Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo heeft zichzelf overtroffen. Haar tweede Top 40-hit werd ook haar tweede nummer 1-hit. Good 4 U weet het echter langer vol te houden als de lijstaanvoerder want voor Drivers License kwam er geen zesde week op nummer 1. Olivia Rodrigo is de 16e zangeres ooit die de Top 40 nu meer dan tien weken heeft weten aan te voeren.

Staat Ed Sheeran volgende week op nummer 1 of weet Olivia Rodrigo nog stand te houden? Dat hoor je komende vrijdag vanaf 14.00 uur in een nieuwe Top 40. Kun je niet zo lang wachten dan is er iedere werkdag vanaf 18.00 uur natuurlijk een Top 40 Update op Qmusic.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: