‘Gone with the Wind verwijderen is de geschiedenis wissen’

Hij en mede-podcastmaker Charlene Heezen hebben het in Bingewatchers over de reacties van studio’s en streamingdiensten op de Black Lives Matter-protesten na de dood van George Floyd door politiegeweld. Niet alleen Gone with the Wind is verwijderd van streamingdienst HBO Max, ook Little Britain is niet meer te vinden en de - in Amerika - razendpopulaire politieserie Cops keert niet meer terug op televisie. Ook verschillende acteurs moeten vrezen voor hun baan. Heezen en Goes maken de balans op in deze aflevering.