Golf slaat topless Kate Upton van rots bij fotoshoot Aruba

Fans opgelet! Superster Leonardo DiCaprio is nu in Amsterdam

8:48 Hollywoodster en milieuactivist Leonardo DiCaprio is in Nederland gearriveerd waar hij vanavond in theater Carré het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij bijwoont. De 43-jarige acteur en een legertje bodyguards kwamen gisteren aan op Schiphol, waarna het gezelschap zou hebben ingecheckt in het superdeluxe Waldorf Astoria hotel aan de Herengracht. Vervolgens zou de Oscarwinnaar, vermomd als doorsnee door de stad zijn gaan wandelen.