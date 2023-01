Goldband-zanger snuift op podium: ‘Alsof het de normaalste zaak van de wereld is’

,,Ik vind dit geen voorbeeld voor de jeugd”, licht hij in een gesprek verder toe. ,,Heerlijke muziek die ze maken, het is een Haagse trots die we voelen. Niet gek dat de jeugd denkt dat dit normaal is. Als helden voor sommige jongens en meiden dit doen. Heel triest, niet nodig.”

Heel verrassend is het incident misschien niet. Goldband heeft een nummer genaamd Witte Was waarin in de tekst onder meer gezongen wordt over ‘Waarom is coke zo duur’. Anderen reageren daarom nuchter op het moment: ‘Goldband heeft een nummer dat letterlijk vier minuten over coke gaat. Dacht je dat ze daar stonden op een groene thee en een Snelle Jelle?’