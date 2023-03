Goldband opnieuw grote winnaar bij 3FM Awards

De 3FM Award voor Beste Samenwerking won de groep samen met zangeres Maan voor hun liedje Stiekem, dat eind vorig jaar werd uitgebracht en op het album Leven van Maan terug te vinden is. Stiekem was ook genomineerd in de categorie Beste Song, maar daarin wist Goldband zichzelf te verslaan. Zij mochten het beeldje in deze categorie namelijk in ontvangst nemen voor hun andere hit Noodgeval. Dat lied kwam in 2021 uit en verscheen op hun album Betaalbare romantiek. Goldband bestaat uit Boaz Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen. De uitreiking vond donderdagavond plaats in poppodium PAARD in Den Haag. De winnaars werden bepaald door luisteraars van 3FM.