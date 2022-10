Goedlachse Wouter speelt het ene na het andere hoge bedrag weg in Miljoenenjacht: ‘Een drama’

Je hebt avonden die niet helemaal meezitten én je hebt avonden die keihard tegenzitten. Dat laatste geldt voor deelnemer Wouter in Miljoenenjacht gisteravond. Ruim 1,4 miljoen kijkers zien hoe de Groesbeker vroeg in het spel alle hoge bedragen wegspeelt en bijna naar huis gaat met een historisch lage hoeveelheid prijzengeld.

Wouter besluit zonder vooraf bedachte tactiek de koffertjes weg te spelen in de SBS 6-quiz. Dat begint goed: in het eerste koffertje dat hij aanwijst zit duizend euro, een laag bedrag in de show van Linda de Mol. Maar dat is meteen het enige lage bedrag dat hij wegspeelt.

Wouter speelt in de eerste ronde nog de 750.000 euro weg en in de tweede ronde wordt alles nog erger: in korte tijd komen alle bedragen vanaf 200.000 tot 5.000.000 euro uit de koffers, alleen de 500.000 euro blijft over.

Wouter is ervan overtuigd dat hij nog wat geld kan winnen. De Mol probeert hem te motiveren: ,,Het kan echt nog wel dat je een lekker bedrag wint, maar dan moet je wel durven.’’ Als de bank met een bod van 11.000 euro komt, besluit Wouter daarom ook af te slaan, tot vreugde van Linda. ,,Dit gaan we écht niet doen.’’

Drama

Maar een paar koffers later is daar de volgende klap: ook de 200.000 en 500.000 euro gaan eruit. Wouter en zijn neef, die hij als partner voor de uitzending heeft meegenomen, kunnen er alleen maar om lachen. ,,We staan gewoon een potje te lachen hier, terwijl zich een klein drama voltrekt’’, reageert Linda.

Even lijkt het erop dat Wouter met een historisch laag bedrag naar huis gaat, als hem nog slechts 7000 euro wordt geboden, het laagste bedrag dat in minstens tien jaar is uitgekeerd. Met nog zeven koffers op de trap en de 100.000 in het spel besluit Wouter nóg een ronde te spelen. Als de bank de volgende ronde 14.000 euro biedt, maakt Wouter een verrassende keuze: ,,Ik maak lekker nog een koffertje open’’, reageert hij, tot grote verbazing bij Linda. Daarna mag Wouter nog één laatste koffer openen.

Vertrouwen

Hij speelt vervolgens de vijftig cent weg, waardoor de 100.000 euro nog steeds in het spel zit. Reden genoeg voor de bank om 21.000 euro te bieden. Een bod waar Wouter uiteindelijk mee akkoord gaat. Grote kans dat Wouter - die nog steeds kan lachen - in de toekomst wat beter nadenkt over zijn impulsieve beslissingen: ,,Ik heb echt helemaal geen vertrouwen meer in mezelf.’’

Volledig scherm Wouter gaat uiteindelijk naar huis met 21.000 euro. © SBS

