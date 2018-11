Go your own way: beter of niet?

Fleetwood Mac

Een paar jaar geleden, vertelt Erik de Zwart, zag hij Fleetwood Mac al eens optreden zonder Lindsey Buckingham. De producer, gitarist en zanger had weer eens hoogoplopende mot met de overige bandleden, onder wie zijn ex-vrouw Stevie Nicks en ging een tijdje his own way. De Zwart: ,,En al met al vond ik dat optreden best aardig. Maar een paar jaar later was Buckingham weer in genade aangenomen en zag ik ze met de volledige bezetting. Toen hoorde ik: dit is toch wel een paar tandjes beter dan Fleetwood Mac zonder Buckingham.’’