Glennis grijpt naast Golden Buzzer, deze acts lukte het wél

Michael Ketterer had de harten al zo ongeveer veroverd toen hij met zijn blauwe ogen en Orange County-accent vertelde dat hij verpleegkundige is en vader van zes pleegkinderen is. Zichtbaar nerveus zong hij To Love Somebody van Michael Bolton. Het applaus vanuit de bomvolle studio emotioneerde hem.



Nog voordat zijn collega's iets konden uitbrengen, nam een compleet ontdooide Cowell het woord. ,,Voor mij telt dat je écht bent. Je hebt me verrast. Ik maakte me zorgen omdat je zo nerveus was. Soms tellen acties zwaarder dan woorden, en dat is waarom ik je naar de finale stuur.''