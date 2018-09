Glennis Grace zingt vlekkeloos in finale: 'optreden sensationeel'

Een foutloos optreden, maar is het genoeg voor Glennis Grace? De concurrentie is moordend in de finale van America’s Got Talent.

Een stylist in korte broek haalt nog een borstel door het glad geföhnde haar, zij trekt haar gestreepte jurkje een paar keer recht. Vijf mensen plukken in de reclamepauze aan Glennis Grace, die op het podium staat te wachten tot de camera’s van NBC weer beginnen te draaien. Alles moet perfect zijn, als ze met ‘Run’ van Snow Patrol in de finale staat van America’s Got Talent.

En perfect is het. Ze zingt ‘vlekkeloos’, zegt juryvoorzitter Simon Cowell, die prompt een hoofdrol voor Glennis Grace uit de Jordaan bedingt in de musicalversie van de film The Greatest Showman. Ze is ‘the real deal’, meent topmodel Heidi Klum.

En toch. Het was niet haar beste performance, meent Samantha Barreto (22), Glennis-fan uit de omgeving van Los Angeles die voor haar heldin naar Hollywood is gekomen en een gilletje van opwinding slaakt als presentatrice Tyra Banks aankondigt dat de Amsterdamse in aantocht is. ,,Mijn favoriete optreden was dat van vorige week,” concludeert Barreto als de laatste noot gezongen is. Ze had gehoopt nog eens een nummer van Whitney Houston uit het strot van Glennis Grace te horen komen, zoals tijdens haar auditie. Ook ex-Spicegirl Mel B had liever een nummer met meer soul willen horen, zegt ze vanachter de jurytafel.

Huizenhoog

In het theater in Hollywood gaat het dak er pas echt af bij de volgende act, van de Oostenrijkse acrobaten van Zurcaroh die kinderen huizenhoog de lucht in slingeren. Zij zijn ‘klaar voor Vegas’, vindt Heidi Klum. Het is al met al voor Glennis Grace niet makkelijk met haar relatief ingetogen performance opgemerkt te worden tussen acts vol show, uitgevoerd door een flinke rij getalenteerde deelnemers die allemaal als potentiële winnaars gelden. ,,Dit is de beste finale waar ik ooit bij ben geweest,” zei talentenjachtveteraan Simon Cowell.

De druk is voor Grace dan ook hoger dan de vorige keren. Er klinkt ook kritiek. Het gaat in de aanloop naar de finale niet alleen over haar stem en haar kleding. Sommige kijkers zijn zich gaan afvragen of Glennis Grace wel thuishoort in Amerika’s meest bekeken talentenjacht.

Mijn droom

Op celebritynetworth.com verschijnt dat ze al een vermogen van 3 miljoen zou bezitten – het is onduidelijk waarop de site die ‘schatting’ baseert. Bovendien heeft het satirische filmpje waarin komiek Arjen Lubach voor Amerikanen uit de doeken doet dat Glennis Grace helemaal geen onontdekt talent is, zijn weg gevonden naar een populaire Reddit-pagina waar fans van de show zich verzamelen. Velen wezen erop dat ook andere deelnemers al carrière hebben gemaakt – magiër Shin Lim, een van de voornaamste concurrenten van de Nederlandse, trad bijvoorbeeld al op in Las Vegas.

Maar andere kijkers voelen zich bekocht. De onvrede wordt zo groot, dat Glennis Grace zich een dag voor haar optreden geroepen voelt zich te verdedigen op de Facebookpagina van America’s Got Talent. Daar schreven sommige kijkers dat ze gediskwalificeerd zou moeten worden. ,,Het enige dat ik te zeggen heb: ik bezit geen miljoenen. Ja, ik heb een carrière in Holland, maar mijn droom is altijd geweest om voor de hele wereld te zingen,” schreef ze. ,,Zoals jullie misschien weten is Holland een klein land en ik heb het gevoel dat ik mijn ding daar gedaan heb en klaar ben voor de volgende stap. Het enige dat ik wil is dat Amerika en de rest van de wereld me horen zingen. Hopelijk vinden jullie het leuk wat ik doe. De rest aan jullie.”

Jurylid Howie Mandel komt terug op de beroering in zijn commentaar. ,,Ik weet dat je al een carrière in jouw land hebt, maar dit podium geeft je een carrière in de wereld.” Simon Cowell vindt buitenlands succes ook geen enkel probleem. ,,Dit is niet Amerika hééft talent, het is Amerika verwélkomt talent.”

Of het filmpje van Arjen Lubach en de roddels over een miljoenenvermogen Glennis Grace de overwinning gaan kosten, wordt vannacht in een tweede liveshow bekend. Het helpt dat vaste kijkers aan het einde van het seizoen al lang weten wie hun favoriet is. Samantha Barreto deelt nog voordat alle tien finalisten opgetreden hebben een stem uit aan de Amsterdamse – ook al vond ze haar vanavond niet op haar allerbest. Ze maakt al plannen om naar Las Vegas te gaan als Glennis Grace daar als winnares mag optreden.