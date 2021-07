Glennis Grace wordt coach bij The voice of Holland

Update/video Gerechte­lij­ke dossiers: vader Britney Spears blijft aan als curator

1 juli Het verzoek van de advocaat van popster Britney Spears om haar vader Jamie te ontslaan als toezichthouder is afgewezen, zo blijkt uit een document van de rechtbank waarover Amerikaanse media berichten. Wel zou de rechter in Los Angeles ermee in hebben gestemd dat de financiële instelling Bessemer Trust gaat optreden als mede-curator.