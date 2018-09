Glennis Grace wint America's Got Talent niet

De Amsterdamse zangeres vertolkte in de finale het nummer Run van Snow Patrol. Ze kreeg een staande ovatie van de jury. Ze nam het in de finale op tegen negen andere acts. Ze kreeg minder stemmen dan haar directe concurrent Brian Joseph King en behoorde niet tot de laatste vijf kanshebbers. De winnende act krijgt een miljoen dollar en een show in Las Vegas.

De zangeres zag zich genoodzaakt om de dag voor de finale een video op te nemen voor haar fans over haar carrière in Nederland. Op verschillende Amerikaanse sites wordt gesproken over het feit dat Grace geen onontdekt talent is, maar al vele jaren bekend is in haar thuisland. De zangeres zei in een videoboodschap dat ze inderdaad al jaren in Nederland als zangeres werkt, maar 'er altijd van heeft gedroomd om over de hele wereld te zingen'.