Glennis Grace over haar ‘American Dream’: In tijden niet zo zenuwachtig

Glennis Grace kan er hartelijk om lachen. Opnieuw kan ze een hitnotering op haar cv bijschrijven, al is het ditmaal een ongebruikelijke: ze eindigde, zo werd vlak voor dit vraaggesprek bekend, in de top drie van de meest ingetikte zoekopdrachten door Nederlanders op Google. Alleen de in april overleden Zweedse dj Avicii moet ze voor laten gaan. ,,Dat zegt wel wat over het afgelopen jaar. Al weet ik niet meteen wat precies. Het meest gegoogeld? Dat is toch niet slecht voor een vrouw van 40?”