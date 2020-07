Glee-actrice Naya Rivera had nog net genoeg energie om haar zoontje redden

Bovenstaande foto is even indringend als pijnlijk. Exact zeven jaar nadat Cory Monteith, Finn Hudson in Glee , om het leven kwam na een overdosis, stonden de acteurs uit de populaire muziekserie weer bij elkaar. Opnieuw had er een tragedie plaatsgevonden. Naya Rivera ging afgelopen woensdag zoals wel vaker met een bootje Lake Piru op. Ze besloot een stukje te zwemmen met haar 4-jarige zoontje. Hoewel dat op grote delen van het verraderlijke meer wordt afgeraden, mocht dat wel op de plek waar de twee het water in doken. Toch ging het mis. De twee lijken te maken hebben gehad met een onderstroom die ze meesleurde. Onder de oppervlakte zijn er sterke, onzichtbare stromingen. Zwemmers die zonder reddingsvest het water in gaan, zijn bij wijze van spreken een vogel voor de kat. Zoontje Josey werd met een vest aangetroffen. Het vest van Rivera lag nog op de boot.

,,Ze heeft al haar energie gebruikt om haar zoontje terug op de boot te krijgen", stelde sheriff Bill Ayub. ,,Alleen had ze daarna niet genoeg energie meer om zichzelf te redden.” En dus stonden de acteurs weer bij elkaar. Zoals ze ook al eens tijdens de derde aflevering van het vijfde seizoen bij elkaar stonden. Toen kreeg Monteith een eerbetoon.



Heather Morris vertrok als eerste naar het meer toen bleek dat haar oud-collega vermist was. Als Brittany Pierce was ze de tegenspeelster van Rivera en in de serie kregen ze ook een relatie met elkaar. Morris wilde helpen zoeken, maar bij aankomst werd ze ervan overtuigd dat het te gevaarlijk was. Nadat ze daarover had bericht op sociale media, werd het stil van haar kant. Overvallen door het nieuws dat het levenloze lichaam van haar goede vriendin was gevonden.



Op sociale media lieten de andere castleden van Glee ondertussen van zich horen. Zelfs Lea Michele (Rachel Berry in de serie), met wie Rivera een vete had. Ze deelde in haar stories op Instagram een zwart-witfoto van haar ex-geliefde Monteith en daarna van Rivera. Amber Riley, die Mercedes Jones was in Glee, noemde Rivera haar meest favoriete duetpartner.



Bekijk hieronder de reacties van de castleden: