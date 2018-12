Glamourmodel Price alweer voor de rechter wegens rijden onder invloed

Na de crash werd Katie Price aangehouden, waarna ze geruime tijd in de cel moest blijven om te ontnuchteren. Tijdens het ongeluk volgde de brunette nog een verplichte cursus voor automobilisten die met een flinke slok op achter het stuur kropen. De politie van Londen rekent het haar zwaar aan dat ze, ondanks de therapie, toch weer in benevelde toestand ging rijden.

Het is niet de eerste keer dat Price, die in Engeland vooral bekend is als realityster en vanwege haar ettelijke borstvergrotingen en -verkleiningen, dronken een auto bestuurde. In februari dit jaar liep ze ook al eens tegen de lamp, waarna ze een rijontzegging van een half jaar kreeg. Desondanks besloot Price toch weer te gaan rijden. Zo werd ze in juli geflitst terwijl ze ergens te hard reed. Dat leverde haar een flinke boete (omgerekend ruim 900 euro) op, omdat ze destijds helemaal niet had mogen rijden.