Gitzwarte details van vermeend misbruik Marilyn Manson: ‘Hij martelde met stroom’

,,Mijn ervaring met huiselijk geweld is als volgt”, begon Wood in 2018, toen ze voor het Congres getuigde om zich hard te maken voor de rechten van verkrachtingsslachtoffers. ,,Giftig misbruik op mentaal, lichamelijk en seksueel vlak, dat rustig begon, maar steeds erger werd. Met doodsbedreigingen, ernstige manipulatie, hersenspoelen en wakker worden naast de man die zei dat hij van me hield, terwijl hij mijn lichaam verkrachtte, waarvan hij dacht dat het bewusteloos was.”

Wie de vermeende dader was, vertelde Wood niet. Op Instagram noemde ze deze week alsnog de naam van Brian Warner, zoals Manson echt heet. De twee ontmoetten elkaar in 2006, toen zij 18 jaar was en hij 36. Ze werden vrienden. Wood keek naar hem op en voelde zich speciaal omdat hij haar had ‘gekozen’. De vriendschap werd al snel een relatie.

,,In het begin behandelde hij me als een prinses”, vertelde ze in 2019, toen ze voor een senaatscommissie getuigde met een soortgelijk doel als een jaar eerder. Ook toen noemde ze Mansons naam niet. ,,Ik vertrouwde hem compleet. Hij was mijn mentor, mijn redder en mijn beste vriend. ‘Het is wij tegen de rest van de wereld’, zei hij. En ik geloofde hem.”

Afgesloten van familie

Pas achteraf besefte ze dat hij bezig was met grooming, oftewel het winnen van haar vertrouwen om haar te kunnen misbruiken. De sfeer in de relatie werd volgens haar steeds slechter.

Manson zou hebben geëist dat Wood zich op een bepaalde manier kleedde, anders maakte hij haar belachelijk. Hij zorgde er bovendien voor dat ze geen contact meer had met familie en vrienden, stelde ze. Hij wilde haar voor zichzelf, in isolatie. Als hij jaloers was, sloeg hij soms het huis kort en klein.

Zijn eisen werden steeds extremer, maar om de vrede te bewaren, deed ze wat hij vroeg. Niemand zou ooit van haar kunnen houden zoals hij, zou hij hebben gesteld. ,,Ik deed het om te overleven”, zei ze.

Quote Hij brak me door me uit te hongeren, niet te laten slapen en mijn leven te bedreigen, soms met wapens Evan Rachel Wood

Manson zou haar telefoon hebben afgeluisterd en e-mail hebben gehackt, zodat ze niet om hulp kon vragen. ,,Als familie en vrienden probeerden in te grijpen, zei ik dat ze weg moesten gaan en dat er niks aan de hand was, omdat ik bang was voor wat hij zou doen.” Mensen die vermoedens hadden en aan de bel wilden trekken, werden volgens Wood door Manson bedreigd.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Marilyn Manson en Evan Rachel Wood. © EPA/Photo News

Uithongeren en wakker houden

Achter de voordeur ging het van kwaad tot erger, aldus Wood. ,,Hij brak me door me uit te hongeren, niet te laten slapen en mijn leven te bedreigen, soms met wapens, waardoor ik hevige paniekaanvallen kreeg en nauwelijks kon ademen of niet meer kon stoppen met trillen”, zei ze. ,,Als ik probeerde te slapen, gooide hij spullen naar me of droeg hij me op drugs te gebruiken, waardoor ik gedesoriënteerd raakte en wakker bleef, soms wel dagen.”

Quote In sommige tapes is te horen hoe hij dreigt mij te vermoorden. Hij dreigde de beelden te lekken, om me stil te houden Evan Rachel Wood

Van die verzwakte toestand zou hij misbruik hebben gemaakt. ,,Hij dwong me dingen te doen rond angst, pijn, marteling en vernedering en dat filmde hij. Pas als het klaar was, mocht ik slapen. In sommige tapes is te horen hoe hij dreigt mij te vermoorden, mijn vrienden of mijn familie. Hij dreigde de beelden te lekken, om me stil te houden.”

Volledig scherm Marilyn Manson in 2019. © BrunoPress/PhotoShot

Stroomstoten

Het dieptepunt kwam na een van haar ontsnappingspogingen. ,,Ik heb meermaals de moed verzameld om weg te gaan, maar dan belde hij meteen talloze keren mijn huis en dreigde hij zichzelf van het leven te beroven. Één keer ging ik terug om te boel tot bedaren te brengen en toen dreef hij me in de hoek van onze slaapkamer en vroeg hij me te knielen. Toen bond hij mijn handen en voeten vast. Toen ik vastzat, sloeg hij me en gaf hij schokken aan gevoelige delen van mijn lichaam met een stroomstootseksspeeltje.

Quote De pijn was ondraag­lijk. Het voelde alsof ik mijn lichaam had verlaten en een deel van mij stierf die dag Evan Rachel Wood

,,Voor hem was dit de manier waarop ik mijn loyaliteit bewees. De pijn was ondraaglijk. Het voelde alsof ik mijn lichaam had verlaten en een deel van mij stierf die dag. Het ergste was dat ik ergens nog het gevoel had dat het mijn schuld was. De maatschappij zegt: je moet weggaan als iemand je slaat. Maar dat was zoveel ingewikkelder en zoveel enger dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.”

Ze bleef uiteindelijk bij hem en de twee verloofden zich in 2010. Hetzelfde jaar wist ze voorgoed te ontsnappen. Toen ze negen jaar later haar toespraak hield bij de senaatscommissie, zei ze nog steeds ‘verlamd’ van angst te zijn voor Manson. De gevolgen van de relatie voelt ze naar eigen zeggen nog elke dag. Schaamte, maar ook een posttraumatische stressstoornis, paniekaanvallen, nachtmerries en chronische pijn in haar lichaam. Omdat ze die angst zat is, besloot ze deze week toch de naam naar buiten te brengen.

Tekst gaat verder onder Instagrambericht.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Vervorming van de realiteit

Eerder bestond overigens al wel het vermoeden dat het om Manson ging. Toen muzieksite Metal Hammer hem vorig jaar naar de getuigenissen vroeg, brak Manson het interview af en liet zijn woordvoerder weten dat hij niet ingaat op verklaringen van één persoon. De afgelopen dagen kwamen naast Wood meerdere andere vrouwen naar voren die ook zeggen te zijn misbruikt door de artiest. Oud-pornoster Jenna Jameson stelde dat Manson de wens zou hebben uitgesproken haar levend te verbranden.

De zanger ontkende alle beschuldigingen gisteren op Instagram en sprak van ‘vreselijke vervormingen van de realiteit’. ‘Mijn intieme relaties waren altijd met wederzijdse goedkeuring en met partners die hetzelfde dachten’, schreef hij. ‘Ongeacht hoe en waarom mensen nu het verleden verkeerd voorstellen, dat is de waarheid.’

Na de stroom van beschuldigingen stopte Mansons platenmaatschappij de samenwerking en liet zijn management hem vallen. Hij zou binnenkort te zien zijn in de series American Gods en Creepshow, maar die scènes zijn vanwege de ophef uit de shows verwijderd.

De eventuele juridische gevolgen voor Manson zijn nog onbekend. Senator Susan Rubio (Californië) heeft de FBI opgeroepen de beschuldigingen te onderzoeken. Of dat gebeurt, is nog onduidelijk.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: