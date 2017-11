Gitarist 3JS: Geef je kind geen iPad maar een keyboard

Lil' Kleine winnaar Best Dutch Act van MTV

11:08 Lil' Kleine is dit jaar de winnaar van de MTV European Music Award voor Best Dutch Act. De rapper kreeg de prijs uit handen van zijn ex Monica Geuze tijdens een pre-party in The Butcher Social Club in Amsterdam. De andere genomineerden waren Chef'Special, Boef, Roxeanne Hazes en Lucas & Steve.