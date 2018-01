Gillian Anderson moest oude X-Files terugkijken om weer Scully te kunnen zijn

Eigenlijk was de comeback van het wereldwijde cultfenomeen The X-Files in 2016 (slechts 6 afleveringen) een uitprobeersel. Het had alles te maken met de nog altijd voortdurende revivaltrend waarin meer series – waaronder Full House, Twin Peaks, Will & Grace en binnenkort Roseanne – uit de mottenballen worden getrokken. Er klonk wat kritiek (te traag, niet meer van deze tijd), maar uit de cijfers bleek dat de kijker nog niet klaar was met de zoektocht van FBI-agenten Fox Mulder en Dana Scully naar hard bewijs voor het bestaan van buitenaards leven.



En uit de beelden die deze site alvast mocht zien, blijkt dat scenarist en geestelijk vader Chris Carter zich wat van de kritiek heeft aangetrokken. De titelmuziek met die zes beroemde fluittonen bleef onaangetast, maar de fans staan enkele bizarre wendingen te wachten en Mulder en Scully belanden in vuurgevechten die niet zouden misstaan in een Tarantino-film. Bovendien wordt meer gedaan met het moderne, politieke klimaat dat ook iets doet met de dynamiek van Scully de eeuwige scepticus (al valt na de laatste reeks het bestaan van aliens haast niet meer te ontkennen) en Mulder de ‘gelovige’.



Complotdenken

,,Mulder was in de jaren 90 al een man die sprak over complottheorieën, ‘fake news’ en een leugenachtig FBI-apparaat’’, vertelt acteur David Duchovny tijdens een persmoment in New York. ,,Hij was toen een roepende in de woestijn. Kijk om je heen en de rollen lijken tegenwoordig omgedraaid: complotdenken staat bijna boven de wetenschappelijke waarheid. Ik zal niet verklappen hoe, maar de makers hadden dit bij elke aflevering in het achterhoofd.’’



Voor Duchovny en tegenspeler Gillian Anderson betekende The X-Files (verwijzend naar het enorme FBI-dossier met onopgeloste zaken, veelal met een bovennatuurlijk tintje) de start van hun carrière in een tijd dat televisie een relatief goedkoop massamedium was. Pikante verhalen dat de twee elkaar in de haren vlogen op de set, zijn legendarisch. ,,Het had zo’n enorme impact op mijn leven. Ik bedoel, ik was 24 jaar, werkloos en sliep bij iemand thuis op de bank’’, zegt Anderson die de soms moeizame opnames in de jaren 90 (de eerste aflevering verscheen in 1993) deels wijt aan haar ‘wilde jonge jaren’.

Ze speelde inmiddels in tal van geprezen films (als House of Mirth en The Last King of Scotland) en andere tv-series (The Fall tegenover Fifty Shades of Grey-acteur Jamie Dornan). ,,Je zou denken dat Scully mijn tweede leven is, maar om voor de nieuwe serie weer in haar huid te kruipen moest ik echt wat oude afleveringen terugzien en mezelf afvragen hoe ik dat ging vertalen in een oudere versie. Wat het nu wel leuker maakt, is dat televisie geen grenzen meer kent. Alles mag! Vroeger moest je (qua taalgebruik, geweld en dure special effects, red.) op je tenen lopen.’’



Gillian Anderson en David Duchovny zijn in het elfde seizoen te zien in 10 afleveringen.

Hoe wist The X-Files het 25 jaar lang te overleven? Anderson lacht. ,,Ik ben onderdeel van iets iconisch en dat was ooit zó onverwacht dat ik nog steeds niet kan geloven. Maar ik denk dat het mensen, die al sinds het begin kijken, geruststelt. Ik hoor zo vaak kreten als: ik keek de serie altijd met mijn vader die er inmiddels niet meer is. Veel mensen leven tegenwoordig zo gescheiden van elkaar, afgezonderd in hun kleine wereldje met hun mobiele telefoons. .’’



De inhoud van het nieuwe, elfde, seizoen (met ditmaal 10 afleveringen) wordt angstvallig geheimgehouden. Scenarist en geestelijk vader Chris Carter wil wel iets verklappen over het mogelijk beroemdste koppel uit de Amerikaanse tv-geschiedenis dat op romantisch vlak jarenlang om elkaar heen draaide. ,,They get kissing close…’’