Gijs de Lange sprak over naderend einde in podcast Peptalk

,,Voor deze opname wist hij al dat hij niet lang meer te leven had, maar toch wilde hij onze afspraak door laten gaan”, zegt Schoneveld in de introductie van de nieuwste aflevering van zijn podcastserie Peptalk. ,,Ik breng de aflevering eerder uit omdat het een ode is aan wie hij was. Ik ben ontzettend blij met deze aflevering en dankbaar dat ik heb kunnen praten met mijn hele goede vriend.”

In de aflevering vertelt de deze week na een kort ziekbed overleden De Lange dat hij leed aan longfibrose, een zeldzame longziekte. Hij vertelt onder meer dat het niet te genezen is en dat hij er kortademig van is geworden. De Lange zegt dat hij zich eigenlijk nu pas bewust is geworden van zijn eindigheid. ,,Ik heb altijd gedacht: ik ben me bewust van mijn sterfelijkheid, maar nu puntje bij paaltje komt is het wel anders. Het heeft meer urgentie gekregen”, stelt De Lange, die ook zegt sinds zijn diagnose veel intenser te leven dan voorheen. ,,Ik kan genieten van een meeuw die voorbij vliegt, van kleine dingen.”

Onderwerpen die verder aan bod komen zijn het zenboeddhisme dat De Lange aanhangt, lessen die Schoneveld gedurende de veertienjarige vriendschap van De Lange heeft geleerd en het leven ‘in het nu’.

‘Legende voor kindertelevisie’

Inmiddels hebben veel bekende Nederlanders gereageerd op het overlijden van de acteur. ,,Wat verdrietig. Wat hebben we van Gijs genoten. Vooral via Het Klokhuis, nog altijd vaste prik bij ons thuis”, schrijft muziekkenner Leo Blokhuis op Twitter. Presentator Pim Sedee schrijft dat hij van het nieuws is geschrokken. ,,Al jaren vaste prik voor het hele gezin met Klokhuis. En zoveel andere mooie dingen gedaan.”

Pianist en presentator Christiaan Kuyvenhoven schrijft dat hij als kind ‘altijd heeft gehuild van het lachen’ om de Vieze Kok, het Klokhuis-personage dat De Lange vertolkte. ,,Wat een legende voor kindertelevisie was deze man”, stelt dj Rob Janssen bij een gifje van de acteur.

Schrijfster Susan Smit, die ooit in dezelfde straat woonde als De Lange, noemt de overleden acteur en regisseur ‘zachtaardig, grappig en de beste cocktailsausmaker en voorlezer die er is’. Schrijver Jonathan van het Reve herinnert zich De Lange als een ‘geweldige acteur en regisseur’.

,,Deze Hemelvaart komt voor Gijs de Lange echt te vroeg”, reageert Cornald Maas. ,,Levensechte acteur en bovenal ook bevlogen regisseur, in uiteenlopende genres van de podiumkunsten, steeds met open vizier.”

