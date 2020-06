Gijp helemaal klaar met Genee: ‘Wat mij betreft was gisteren laatste uitzending’

De relatief harde aanpak van Johan Derksen door Genee is Van der Gijp in het verkeerde keelgat geschoten. De uitzending van gisteren stond in het tegen van racisme, als reactie op de ophef die was ontstaan nadat Derksen rapper Akwasi in verband bracht met Zwarte Piet. ,,Dan gaat Genee in een uitzending die op dit moment cruciaal is voor Johan hem openlijk afvallen", aldus Gijp bij RTL Boulevard. ,,Hoe slecht kan je zijn? Ik ben zo teleurgesteld in dat ventje. Johan was na afloop na 10 seconden weg, ik na 20 seconden.”



De setting, met naast de vaste stamgasten ook advocaat Natacha Harlequin en oud-voetbalprof Dries Boussatta, zinde Gijp totaal niet. ,,We wisten allebei niet dat Wilfred ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten.” Volgens de voetbalanalist heeft Genee het volledig verkeerd aangepakt. ,,Maar dat wist hij zelf ook al na de uitzending, hoorde ik van iedereen. Hij heeft ervoor gekozen.”